Eerste Belgische Kennedymars in veertig jaar dit najaar in Maaseik: “Sightseeing tour door Maaslandse natuur”

Er liep wel al een Kennedymars over Limburgs grondgebied, maar die vertrok in Sittard. — © Roger Maes

Dilsen-Stokkem

Heeft u al van een Kennedymars gehoord? Neen? Dat is geen schande, want voor de laatste Belgische uitgave van deze sportieve uitdaging moeten we al terug naar de jaren 80. Er liep wel al een mars over Limburgs grondgebied, maar die vertrok in Sittard. Rotary Maasland-Lanklaar en Maaseik maken er op 9 september komaf mee door een volledig Belgische Kennedymars te organiseren.