Valentin Ferron wint Parijs-Camembert na sprintje met twee

Valentin Ferron (TotalEnergies) heeft dinsdag de 84e editie van Parijs-Camembert gewonnen, een Franse eendagskoers van het UCI-niveau 1.1. In een sprint met twee bleef de 25-jarige Fransman zijn landgenoot Ewen Costiou voor. De Noor Frederik Dversnes werd op vijftien seconden derde. Lydsay De Vylder was met een 25e plaats op 2:17 beste Belg.

De aankomst van Parijs-Camembert, een manche van de Coupe de France, lag dit jaar niet in Camembert, maar in een andere Normandische kaasstad, Livarot. De winnaar werd dus opnieuw beloond met een karrenvracht kaas, maar daarvoor moest hij wel een uitgeregende en heuvelachtige koers van 209 kilometer naar zich toe zien te trekken.

Een vroege vlucht van vier, met daarin de Belg Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), kreeg door het waaiergevaar nooit veel voorsprong, waarna in de heuvels in de finale zich een nieuwe kopgroep vormde, deze keer van negen renners. De Fransen Valentin Madouas en Guillaume Martin waren de bekendste namen voorin, maar het waren twee andere Fransen die de winnende move wisten te maken: Ferron en Costiou. Aan de finish wist Ferron zijn amper 20-jarige landgenoot voor te blijven. Dversnes pakte ondanks een lekke band de derde plaats, voor Madouas en Martin.

Voor Ferron is het de derde profzege. In 2021 won hij een rit in de Ronde van Rwanda (2.1) en vorig jaar een etappe in het Critérium du Dauphiné (WT).