Vlaamse belastingdienst int voor 10.000 euro openstaande bedragen: bestuurder kan 3.000 euro niet afrekenen

Bij controles op verkeersbelastingen en openstaande boetes in Heusden-Zolder heeft een bestuurder zijn auto moeten laten staan omdat hij geen 2.942 euro kon betalen. De Vlaamse belastingdienst kon nog bijna 10.000 euro cashen.

Tijdens de controle op dinsdag heeft politie Heusden-Zolder 879 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Slechts 1 bestuurder heeft positief geblazen. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen in te leveren. Tijdens deze controles heeft een andere bestuurder een positieve speekseltest afgelegd. De 25-jarige bestuurder uit Beringen testte positief op cannabis waarop zijn rijbewijs ook onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. De politie stelde nog boetes op voor kinderen die los in de auto zaten. Negen bestuurders reden zonder gordel en een auto had kale banden.

(maw)