12-jarige Britse jongen verschijnt voor gerecht op verdenking van moord

In het Britse Sheffield is een 12-jarige jongen dinsdag voor het gerecht verschenen op verdenking van de moord op een 60-jarige vrouw. Hij zou haar vorige week woensdagochtend overreden hebben met haar eigen wagen en had ook een mes op zak.

Marcia Grant, een maatschappelijk werker, overleed ter plaatse naast haar huis. Kort daarna arresteerde de politie een twaalfjarige jongen op verdenking van moord en het bezit van een mes. De vrouw laat een man en twee kinderen na, schrijft de Britse krant The Guardian.

Tijdens het verhoor dinsdag werden vooral praktische zaken overlopen. Op 5 mei zal de jongen opnieuw voor de rechter moeten verschijnen voor een verder verhoor, klinkt het. Hij blijft in jeugdhechtenis. Zijn proces start vervolgens in augustus of oktober. Volgens de krant zal hij een van de jongste kinderen zijn die de afgelopen dertig jaar in het land terechtstond voor moord.

Hoewel iedereen jonger dan achttien jaar normaal voor de jeugdrechter verschijnt, behandelt het reguliere gerecht de zaak wegens de ernst van het misdrijf. In Engeland ligt de leeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid namelijk op tien jaar, in Schotland is dat twaalf jaar. Toch besloten de rechters en advocaten om geen pruiken of toga’s te dragen gezien zijn jonge leeftijd, aldus The Guardian.