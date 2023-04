Shakira richt smeekbede tot paparazzi: “Mijn kinderen lijden onder onophoudelijke intimidatie en achtervolging”

Shakira smeekt de paparazzi om haar kinderen met rust te laten. — © Todd Owyoung/NBC via Getty Image

Zangeres Shakira heeft de paparazzi op sociale media gesmeekt om haar kinderen met rust te laten. Ze hoopt dat zij kunnen begrijpen dat de kinderen een lastige periode achter de rug hebben en wil dat haar zoons zorgeloos over straat kunnen lopen.

Shakira is na de breuk met voetballer Gerard Piqué verhuisd naar de Amerikaanse stad Miami met haar zoons Milan (10) en Sasha (8). Op sociale media smeekt ze de Amerikaanse paparazzi om haar kinderen van en naar school en in hun vrije tijd niet te volgen voor foto’s. In Barcelona werd dit volgens de zangeres wel gedaan.

“In deze tijd met veel veranderingen in mijn leven als publiek figuur is het begrijpelijk dat er een constante nieuwsgierigheid is naar mij en mijn familie”, begint Shakira. “Maar mijn kinderen Milan en Sasha hebben een moeilijk jaar gehad waarin ze leden onder onophoudelijke intimidatie en achtervolging van de paparazzi. Nu ze een nieuw leven beginnen, smeek ik de media namens mijn kinderen om alsjeblieft hun recht op privacy te respecteren.”

De zangeres wil dat haar kinderen zich in het openbaar en op school veilig voelen zonder dat ze gevolgd worden. “Ik plaats dit niet als een artiest, maar als een moeder die het psychologische en emotionele welzijn van haar kinderen wil beschermen zodat ze een gelukkig en gezond leven kunnen leiden, zoals alle kinderen verdienen”, schrijft Shakira. De zangeres bedankt de paparazzi voor hun begrip en steun.