Brand die kasteel verwoestte, blijkt aangestoken: drie tieners opgepakt en weer vrijgelaten

Bij de zware brand waarbij het kasteel van Houthulst vorige week vrijdag volledig uitbrandde, is wel degelijk sprake van brandstichting. Dat bevestigt het parket. “Er is volgens een branddeskundige een menselijke handeling geweest die leidde tot de brand”, meldt het parket. Of het daarbij om opzettelijke, dan wel onopzettelijke brandstichting gaat, is niet duidelijk. Er werden kort nadien drie tieners opgepakt, maar die ontkenden en zijn weer vrijgelaten.

Toen de brandweer vorige week vrijdag om 3.50 uur aan het kasteel in de Eug. De Grootelaan aankwam, stonden ze al machteloos. Het hele kasteel stond in lichterlaaie. Daarbij woedde de brand vooral op de bovenste verdieping die bij aankomst van de brandweer op de verdieping daaronder viel.

Er waren meteen vermoedens dat het om brandstichting ging. Want het kasteel De Groote, gebouwd in 1848 in Engelse stijl, stond er al jarenlang verloederd bij. Er verbleven met de regelmaat van een klok krakers in het kasteel. En in 2019 richtten tieners nog een ravage door het weinige meubilair dat er nog stond te vernielen en door bijlen in schilderijen te gooien.

Tieners opgepakt

Nadat de brandweer het kasteel gecontroleerd liet uitbranden, werd meteen onderzoek verricht naar de oorzaak. De politie zette een drone in om de nodige vaststellingen te doen en het parket stelde een branddeskundige aan. Diens bevindingen zijn klaar.

“Volgens de deskundige is een menselijke handeling voorafgegaan aan de brand”, zegt Tom Janssens van het parket. “Er was immers geen elektriciteit of gas meer in het gebouw. Over hoe de brand vervolgens ontstond, is nog geen duidelijkheid. Het onderzoek loopt nog.” (Lees verder onder de foto)

Het kasteel brandde volledig uit. — © Brandweer Westhoek

Het gaat dus zeker om brandstichting, maar onduidelijk is nog of die opzettelijk dan wel onopzettelijk werd veroorzaakt. De meest voor de hand liggende hypothese is dat het om een onopzettelijke brand gaat waarbij krakers of tieners een vuurtje maakten op de bovenste verdieping en dat uit de hand liep.

In de loop van vrijdag werden alvast drie tieners opgepakt voor ondervraging. Het gaat om drie jongeren die gezien werden toen ze op straat rondhingen, niet ver van het kasteel. Zij werden ondervraagd, maar ontkennen en zijn vrijgelaten. In Houthulst gonst het van de geruchten over de mogelijke daders, maar de politie is nog bezig met verhoren.

Toekomst onduidelijk

Wat er nu met het uitgebrande kasteel zal gebeuren, is hoogst onduidelijk. Het is momenteel eigendom van de Engelse familie White, maar intussen besliste een rechter dat het kasteel openbaar verkocht moet worden. Daarover is nog onenigheid binnen de familie. (Lees verder onder de foto)

Het onderzoek naar de brand loopt nog. — © Brandweer Westhoek

“Wij hadden via de notaris intussen contact met de erfgenamen en zij reageren erg geschokt”, zegt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). “We moeten nu afwachten wat er met het kasteel zal gebeuren. Dat hangt niet alleen af van de openbare verkoop, maar door de brand nu ook van de verzekering van de familie White. Die verzekeraar kan beslissen dat het kasteel afgebroken mag worden en verkocht met het domein, maar die kan ook beslissen dat het kasteel heropgebouwd moet worden.”

Die kans lijkt evenwel bijzonder klein. Als de restanten en de grond alsnog openbaar verkocht worden, heeft de gemeente Houthulst op het einde van de procedure wel een voorkooprecht. Dan moeten ze wel het hoogste bod evenaren.