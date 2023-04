Hilary Swank (48) bevallen van tweeling: “Niet makkelijk, maar dit was het meer dan waard”

De actrice erkent dat het allemaal niet evident was om op haar leeftijd nog in verwachting te raken, en al helemaal niet van een tweeling. “Het was niet makkelijk. Maar wat was dit het waard”, schrijft Swank bij een foto op Instagram waarop ze haar pasgeboren baby’s vasthoudt terwijl ze naar de ondergaande zon staart.

De Hollywoodster had zes maanden geleden aangekondigd dat ze in verwachting was. Ze droomde er al jaren van om moeder te worden, maar het was haar al die tijd niet gegund. Sinds 2016 is ze samen met producer Philip Schneider. Het stel trouwde in 2018. De twee probeerden om zwanger te geraken maar dat bleef geruime tijd uit. “Toen de dokter me het nieuws vertelde, kon ik het amper geloven. En dan bleken het in één keer ook nog twee kinderen te zijn”, zei ze onlangs in een interview op de Amerikaanse televisie. De namen van de kinderen zijn niet bekendgemaakt.