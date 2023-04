Harmonie Eendracht is Macht repeteert weekendje aan zee

Al voor de vijfde keer trok de Koninklijke harmonie Eendracht is Macht Bovelingen naar De Zeekameel in Lombardsijde voor een repetitieweekend. Met een mooie groep van 42 (familie)leden werd er aan het zeetje vlijtig gerepeteerd voor het galaconcert in mei.

Voorzitter Patrick Neven is een tevreden man. “Tegenwoordig is het niet meer evident om als vereniging je muzikanten te vragen om zich zomaar een weekend vrij te maken om te repeteren, maar het is toch een heel mooie groep geworden. We komen hier al sinds 2017. Alleen de twee coronajaren hielden ons thuis”, klinkt het.

In een speciale vierkante opstelling werkte dirigent Stefaan Daems aan de stukken voor het galaconcert op 6 mei. “Dit jaar is het thema Life is (not) a game. Al onze werken zijn op een of andere manier dus gelinkt aan een spel of een videogame”, aldus de dirigent. “Het publiek zal allerlei deuntjes herkennen, ook de niet-gamers.”

Dat het Pasen was, was geen punt voor de muzikanten: de speciale act van de paashaas maakte de ochtend al goed. 's Avonds kon iedereen thuis weer met de familie aanschuiven aan het paasdiner.