Kiwanis Sonuwe laat kinderen naar paaseieren speuren

Bij de start van de paasvakantie kregen alle lagere schoolkinderen in Zonhoven van Samana Sonuwe een paaskleurplaat mee naar huis. Daarmee kunnen ze deelnemen aan de paaszoektocht.

Kleuren, een zin vormen en posten is de boodschap. De letters zijn te vinden bij de plaatselijke handelaars, die een gouden ei met een letter in hun etalage plaatsen. “We zijn hen daar dankbaar voor, want zonder hun enthousiasme en medewerking zou deze activiteit niet mogelijk zijn”, klinkt het bij Kiwanis Sonuwe. “De mooiste kleurplaten met de juiste zin krijgen een beloning.”