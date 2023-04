Een grashommel vind je in Vlaanderen enkel nog in de Polders. — © Shutterstock

Hasselt

Hoeveel verschillende hommels zitten er nog in Vlaanderen? Wetenschappers willen via de hommelchallenge die vraag beantwoorden. Met de app Obsidentify kan u hommels registreren en zo meehelpen om de kennis over de grootste onder de bijen te verbeteren.