Jan Baillien won in 1999 de Limburgse Laurier, was de eerste Belg ooit die werd gesponsord door Red Bull en is een van de beste blootvoetwaterskiërs die ons land heeft gehad. Twee jaar geleden moest hij daar na een ongeval mee stoppen, maar intussen heeft hij zich met succes toegelegd op het zeilen. Onlangs eindigde hij vierde in de 43ste Heineken Regatta op Sint Maarten.