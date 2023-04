Waarom 13-jarige Ruben met zijn metaaldetector in ondergrond naar sporen uit de wereldoorlog zoekt

Andere jongeren van zijn leeftijd voetballen of gamen graag in hun vrije tijd. Ruben Vaninbroukx (13) uit Koersel (Beringen) heeft een aparte hobby. Hij gaat dag in dag uit op zoek naar relicten uit de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor schuimt hij rommelmarkten af en speurt hij met zijn metaaldetector in de ondergrond naar historische voorwerpen.

Niet alleen zijn slaapkamer, maar de hele woning van zijn ouders staat intussen propvol met historische voorwerpen. Het begon met vondsten uit de Tweede Wereldoorlog, maar gaandeweg is het interesseveld van Ruben uitgebreid naar alles wat dateert van voor 1945. Op zijn slaapkamer bewaart hij zijn meest kostbare vondsten, waaronder enkele helmen van Duitse militairen. In de living staan onder meer een schrijfmachine en een naaimachine uit het interbellum uitgestald.

“Het begint veel te worden, ons huis staat overvol”, zucht mama Saskia. Ruben knikt: “Ik heb een grotere ruimte nodig om alles te stockeren. Later wil ik een eigen gebouw, een grote loods of misschien een oud warenhuis, kopen om een oorlogsmuseum in te richten.”

Ruben met een Duitse Stahlhelm uit WOII. — © Raymond Lemmens

Loopgraven

Ruben Vaninbroukx loopt school in het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder waar hij in het tweede jaar Grieks-Latijn zit. Vanwaar die passie voor dingen en gebeurtenissen uit een tijd die voor een jongen van 13 toch wel erg lang geleden is? “Als kind, ik denk dat ik een jaar of 7 was, verbleef ik met mijn ouders in een hotel in Ieper. Achter het hotel lagen nog loopgraven uit de oorlog. Daar ben ik toen ingelopen en heb ik mijn knie opengehaald aan een uitsteeksel. Het litteken is nog altijd te zien. Misschien heb ik daar de microbe wel opgelopen. Grapje hé”, lacht Ruben.

Maar de echte aanzet van zijn passie is wellicht toch te zoeken in de Westhoek. “Met mijn ouders ben ik er ook de slagvelden gaan bezoeken. Daar heb ik een kogelpunt en enkele hulzen gevonden. Toen heb ik in een winkeltje ook een oude bajonet gekocht die nog in de oorlog is gebruikt. Dat was het begin van mijn verzameling.”

Berchtesgaden

De vakanties van de familie Vaninbroukx zijn vaak gelinkt aan de hobby van zoonlief. De Westhoek, Normandië, Bastogne… Ze hebben er overal de slagvelden en musea bezocht. Uit Normandië heeft Ruben een paar stukken steen meegebracht. “Ze zijn afkomstig van een oorlogsbunker”, weet hij. Vorige week ging de hele familie zoon Lander aanmoedigen tijdens een taekwondotornooi in Oostenrijk. Op vraag van Ruben hielden ze op de terugweg halt in het nazi-resort Berchtesgaden in Zuid-Duitsland en wat verder ook in het voormalige concentratiekamp Dachau.

Als hij slagvelden gaat bezoeken, heeft Ruben steeds zijn metaaldetector mee. Zijn eerste exemplaar - een speelgoeddingetje - kocht hij 5 jaar geleden in de Action. Twee jaar geleden kocht hij met zijn zakgeld een betere metaaldetector. Vorig jaar heeft Ruben een professioneel toestel - een tweedehandsmodel - aangeschaft. Ook in de buurt van Koersel gaat hij in velden en bossen vaak op zoek naar interessante voorwerpen in de ondergrond. Zo vond hij niet ver van zijn woonplaats een stukje metaal. “Eerst wist ik niet wat het was, maar na veel opzoekwerk op het internet heb ik het kunnen achterhalen. Het is een metalen verstevigingsplaatje dat bevestigd was aan een Duitse officierslaars uit WOII.”

Zolders en schuurtjes

Sinds kort heeft Ruben een professionele metaaldetector. — © Raymond Lemmens

Om zijn verzameling uit te breiden, schuimt Ruben ook rommel- en antiekmarkten af. Jaarlijks hoogtepunt is de Militariabeurs in het Waalse Ciney, de grootste beurs van militaire voorwerpen in Europa. Al zijn spaarcentjes en geld dat hij verdient met klusjes spendeert Ruben aan zijn hobby. Zijn pronkstuk is een Duitse Stahlhelm die hij kocht bij de herdenking van de 75ste verjaardag van het bloedbad in Baugnez, nabij Malmedy. “Die helm was in productie tussen 1935 en het einde van WOII”, weet Ruben. “De verkoper op het marktje in Baugnez vroeg 355 euro, maar omdat ik nog zo jong ben mocht ik de helm meenemen voor 300 euro.”

Recent heeft Ruben een nieuwe manier ontdekt om zijn collectie aan te vullen. Zo gaat hij op vraag van eigenaars zolders, garages en schuurtjes leeghalen. “De meeste dingen breng ik naar de kringloopwinkel, maar soms kom ik oude voorwerpen of meubeltjes tegen die interessant zijn voor mijn verzameling. Ja, mensen mogen me altijd contacteren. Ik ga graag oude spullen opruimen.”

Wie Ruben wil helpen om zijn collectie uit te breiden, kan een mailtje sturen naar rubuseum@hotmail.com