Jasper Philipsen geniet van verdiende vakantie na succesvol voorjaar

Na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix en zeges in de Scheldeprijs en de Classic Brugge-De Panne geniet Jasper Philipsen vandaag van een deugddoende vakantie met zijn vriendin Melanie op Tenerife. ‘De Vlam van Ham’ laadt zich op om na het succesvol voorjaar ook in de zomer te knallen in de Ronde van Frankrijk.

LEES OOK. Na het voorjaar van de doorbraak: wat mogen we nog meer verwachten van Jasper Philipsen?

© Instagram