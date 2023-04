Concentratie berkenpollen is ‘hoog tot zeer hoog’: dit zijn de symptomen van hooikoorts en zo kun je ze verzachten

Berken staan sinds het paasweekend volop in bloei. De concentratie berkenpollen is ‘hoog tot zeer hoog’ en dat kan nog enkele weken zo blijven. Moeten hooikoortslijders de bijhorende ongemakken ondergaan? Of kunnen zij iets doen om de symptomen te verzachten?

Na een intens pollenseizoen van de els en de hazelaar, is het nu aan de berk. De komende dagen verwachten Sciensano en het KMI een ‘hoog’ tot ‘zeer hoog’ niveau berkenstuifmeel voor zowat heel het land. Dat is vervelend nieuws voor ongeveer een vijfde van de bevolking. Typische symptomen zijn een loopneus, niezen, hoest en jeukende of tranende hogen.

Door klimaatverandering wordt het pollenseizoen langer. Allergieverwekkende bomen zoals de els, hazelaar en berk gaan steeds vroeger in bloei. Maar de snellere start zorgt niet voor een vroeger einde van het seizoen.

Veel regen kan soelaas brengen. Bij droog weer is het raadzaam om overdag, wanneer de concentratie het hoogst is, activiteiten in de buitenlucht te beperken. Sciensano heeft tips om symptomen te verlichten. Het dragen van een mondmasker en/of een (zonne-)bril helpt om irritatie aan het oog- en neusslijmvlies te beperken. Ook belangrijk: geregeld douchen en de was niet buiten laten drogen.

Wie regelmatig last heeft van pollenallergie, kan die behandelen met medicatie. Er zijn neussverstuivers, pilletjes en voor patiënten met astma-achtige klachten ook puffers. Wie erg veel last heeft van hooikoorts, kan kiezen voor immunotherapie om van het euvel verlost te geraken. Daarbij worden met inspuitingen of met druppels of pilletjes allergenen in steeds hogere concentraties toegediend om zo de allergie te verminderen. Meer dan 80 procent van de mensen die behandeld wordt, merkt na een jaar beterschap, maar een behandeling van drie tot vijf jaar wordt aangeraden om tien tot vijftien jaar klachtenvrij te zijn. De therapie kost al snel 70 tot 90 euro per maand en wordt niet terugbetaald.