“Zeven massagraven met Wagner-strijders gevonden in Rusland”

Op verschillende plaatsen in Rusland zijn nieuwe massagraven ontdekt met lichamen van de Wagner-militie, meldt de BBC. De Britse omroep zegt op de hoogte te zijn van zeven van dergelijke begraafplaatsen, met in totaal minstens 995 lichamen. Veel van hen zouden veroordeelden zijn geweest die er in ruil voor strafvermindering voor kozen om in Oekraïne te vechten.

Lokale bewoners ontdekten deze maand twee niet eerder genoemde massagraven in Novosibirsk en bij Irkoetsk, aldus de Russischtalige editie van de BBC. Voorheen werden slachtoffers begraven in de buurt van waar hun familieleden wonen, maar dat zou inmiddels vaak in andere regio’s gebeuren, zonder dat familie wordt ingelicht. Nabestaanden proberen het lichaam van hun overleden familielid te lokaliseren om hen thuis opnieuw te kunnen begraven, aldus de BBC.

De Wagner Groep, die nauwe banden onderhoudt met het Kremlin, heeft zware verliezen geleden in de oorlog in Oekraïne, vooral bij de nog altijd voortdurende strijd om de stad Bachmoet. De Verenigde Staten schatten in januari dat 50.000 huurlingen voor Wagner actief waren in Oekraïne, van wie er 40.000 uit Russische gevangenissen zijn gerekruteerd. Oekraïense functionarissen beweren dat zo’n 30.000 huurlingen zijn gedeserteerd, gedood of verwond in de oorlog. De cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin meldde vorige maand op grote schaal nieuwe leden te willen rekruteren. Medio mei wil de groep 30.000 nieuwe huurlingen hebben geworven.