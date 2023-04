Nikkinen (links in het blok) op een archiefbeeld. — © Dick Demey

Hij werd als 18-jarig Fins toptalent door Joel Banks naar Maaseik gehaald. Helaas veranderde het sprookje van Veeti Nikkinen (20) in een horrorscenario. Één jaar en twee operaties later is er stilaan weer licht aan het einde van de tunnel. “Ik kan het woordje hernia niet meer horen.”