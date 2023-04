‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown (19) verloofd met zoon van Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown en Jake Bongiovi vormen al een koppel sinds 2021, maar lang was hun relatie nog niet openbaar. Millie is voornamelijk bekend van haar rol als Eleven in ‘Stranger Things’. Jake Bongiovi is vooral bekend door zijn zingende vader Jon Bon Jovi.

