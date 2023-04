Kim Kardashian krijgt rol in nieuw seizoen van ‘American horror story’

Ze werd wereldberoemd dankzij de realityreeks Keeping up with the Kardashians en alle afgeleide series. Later dit jaar maakt Kim Kardashian haar echte grote acteerdebuut in het nieuwe seizoen van ‘American horror story’.

Tot op heden werden haar slechts enkele piepkleine gastrollen toebedeeld, maar voor het reeds twaalfde seizoen van American Horror Story krijgt ze een grote rol in de schoot geworpen. Bovendien gaat het om een personage dat speciaal voor haar is ontworpen.

Ryan Murphy, die de serie bedacht met Brad Falchuk, de man van Gwyneth Paltrow, zegt dat hij al langer een van de allergrootste sterren op aarde wou binnenrijven voor zijn serie. “Halley Feiffer, de schrijver van dit seizoen, bedacht voor Kim een stijlvol maar tegelijkertijd ook angstaanjagend personage dat ze met verve gaat vertolken. We hebben voor dit seizoen grote ambities, die nog veel groter zijn dan die in het verleden. De opnames gaan over twee weken van start. De nieuwe afleveringen komen later op Disney+.”

Nog iets om naar uit te kijken: Emma Roberts, die eerder al te zien was in het derde, vierde, zevende, achtste en negende seizoen van de serie in verschillende personages, zal ook terugkeren in het twaalfde seizoen.