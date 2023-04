Nederlandse inzending voor Songfestival gaat de mist in tijdens livedebuut

Burning Daylight. Dat is het liedje, geschreven door Duncan Laurence, waarmee het gelegenheidsduo Mia Nicolai en Dion Cooper naar de overwinning dingt in Liverpool. Zopas mochten ze het nummer voor het eerst live brengen tijdens een Songfestivalfeestje in het Spaanse Madrid, maar het optreden verliep niet vlekkeloos. Geen buitenlocatie waar de klank sowieso minder is, maar concertzaal Sala La Riviéra in Madrid was de plek waar de preparty werd gehouden. Heel wat kandidaten van het Songfestival waren er aanwezig. Eerst mochten ze tijdens een interview een liedje voorstellen, en daarna mochten ze het ook live zingen.

Mia Nicolai en Dion Cooper hadden er lang naar uitgekeken maar eens de muziek begon van Burning Daylight klonk het bij beide artiesten niet bepaald toonvast. Het duo laat weten dat er een probleem was met de in-ears (de oordopjes, red.), waardoor ze zichzelf niet goed hoorden zingen. En als dat niet het geval is, is het bijzonder moeilijk om nog de juiste toon te houden.

Voor het duo was het balen, al was het maar omdat beelden van het optreden ook op het internet zijn terechtgekomen. Die beelden zijn intussen wel overal verwijderd. Het duo hoopt zo snel mogelijk het nummer ergens anders wel goed live te brengen.