Netflix geeft akkoord voor ‘Stranger things’-animatieserie

Het Stranger things-universum wordt dus uitgebreid met een spinoff in tekenstijl. De Duffer Brothers, verantwoordelijk voor het succesvolle concept van Stranger things, hebben ook voor de animatiereeks het laatste woord. De streamingsdienst wil voorlopig niet veel meer informatie kwijt, behalve dan dat de reeks zal ontwikkeld worden door Flying Bark Productions.

In het persbericht zeggen de broers dat ze met de cartoonserie een eerbetoon willen brengen aan de vele reeksen’ die je vroeger op zaterdagochtend keek’. Een soort tekenfilm over Stranger things stond al jaren op ons verlanglijstje”, klinkt het. “Om die droom werkelijkheid te zien worden… dat is echt fantastisch. De scripts en het artwork zijn ongelofelijk.”

Zoals eerder werd aangekondigd is het vijfde seizoen van Stranger things ook het laatste. Daarmee is het verhaal volledig verteld wat de broers oorspronkelijk in gedachten hadden. Het laatste seizoen, dat volgend jaar uitkomt, zal bovendien ook ietsje korter zijn dan het voorgaande. Het vierde seizoen was een van de weinige series ooit die meer dan één miljard uur bekeken werd binnen de eerste maand.