Kimmer Coppejans sneuvelt in eerste ronde van Challengertoernooi in Split

Kimmer Coppejans (ATP 189) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Kroatische Split (gravel/73.000 dollar). De 29-jarige Oostendenaar, al jaren uitgeweken naar Ham, verloor in drie sets (3-6, 6-3 en 6-3) van de Zweedse kwalificatiespeler Elias Ymer (ATP 140). De partij duurde twee uur en 33 minuten.

In de tweede ronde treft Ymer de Oostenrijker Filip Misolic (ATP 143), het zesde reekshoofd. Die klopte eerder dinsdag in zijn eerste duel de Roemeen Nicholas David Ionel (ATP 218) in twee sets (6-3 en 6-3).

Coppejans is de enige Belg op de hoofdtabel in Split.