Jozef draagt vlag laatste keer tijdens herdenking aan de Vredessoldaat

“We brachten hulde aan de 254 Belgische militairen die na de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen bij humanitaire en vredesoperaties, onder andere de tien Belgische para’s die in 1994 in Kigali (Rwanda) vermoord werden”, zegt voorzitter van de Nationale Strijdersbond Lummen-Linkhout Reg Jans. “Voor Jozef Truyers was deze plechtigheid heel bijzonder, want het was de laatste keer dat hij ons vaandel droeg. Dat werd in 1924 geschonken door de toenmalige Lummense burgemeester Edmond de Fabribeckers de Cortils de Grâce en zijn kleinzoon Edmond droeg ze nu over aan Jos Minten.” (klu)