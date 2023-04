Lions Club Astrid trakteert kansarme gezinnen op gratis etentje

In deze paasperiode wilde de Lions Club Astrid van Leopoldsburg iets betekenen voor hulpvragende gezinnen. Zo’n 100 mensen mochten aanschuiven voor een gratis etentje in het Heppense buurthuis.

De plaatselijke afdeling van Sint-Vincentius verleende graag haar medewerking aan dit initiatief van de Lions Club. “De kerngroep die bij ons voedselpakketten afhaalt, werd nog uitgebreid met enkele andere diensten die werken rond kansarmoede”, zegt secretaris Jean Van Haeren. “De genodigden waren alvast opgetogen met dit initiatief, want een gratis etentje op verplaatsing is voor hen geen evidentie. In totaal schoven een 100-tal mensen aan voor het pastabuffet.” (sb)