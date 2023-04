Kinderen trekken met kleppers door Peer om de paasklokken te vervangen

Peer

De misdienaars van Peer hielden samen met kinderen van de lagere school een eeuwenlange traditie in stand tijdens de goede week, de week voor Pasen. Ook dit jaar trokken ze op goede vrijdag en stille zaterdag weer drie aal per dag met de kleppers door de straten van Peer. Kleppers zijn ratelende muziekinstrumenten. Om 8 u ’s morgens, op het middaguur en om 18 u ’s avonds kon je ze horen om het Angelus te kleppen. Dit Angelus gaf vroeger de landbouwers op het veld het uur aan dat het tijd was om te bidden of te eten. “Al kleppend willen wij dus de kerkklokken vervangen die ’s avonds op witte donderdag naar Rome vertrokken om grote hoeveelheden paaseieren in te slaan”, vertelt parochie-assistente Marleen Brebels. De kleppers verzamelden vrijdagmorgen 7 april een eerste maal om 7.50 uur aan de ingang van de Sint-Trudokerk waar ze stipt vertrokken op het Angelusuur voor een 15 minuten durende kleptocht door de centrumstraten. Daarna volgden nog 5 klepsessies. De laatste klepsessie op zaterdag om 18 uur eindigde bij het stadhuis waar alle jonge deelnemers chocolade paaseieren kregen. peb