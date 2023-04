Hond begrijpt baasje enkel als hij met Noord-Iers accent praat: “We plasten bijna in ons broek van het lachen toen we het doorhadden”

Jay Shore (35) en Megan King (32) kregen enkele maanden geleden een hond van de - Noord-Ierse - ouders van Megan nadat hun vorige viervoeter was gestorven. Maar omdat rottweiler Paddy in Noord-Ierland is geboren, moest hij enkele maanden bij haar ouders blijven tot hij zijn vaccins had gekregen. Daar leerde hij basiscommando’s zoals ‘zit’ en ‘pootje geven’, maar toen Paddy in Engeland arriveerde, gehoorzaamde hij niet wanneer Jay hem een bevel in het Engels gaf. “Paddy was in de war tot Jay een vals Noord-Iers accent gebruikte”, legt Megan uit. “We plasten bijna in ons broek van het lachen toen we dat doorhadden.”