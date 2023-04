Bij Liske is het al 100 jaar lang de zoete inval: “Sloten koffie heeft ons moeder gezet”

Op paasmaandag was het feest in woonzorgcentrum Reigersvliet: Liske Maes vierde er haar 100ste verjaardag. Heel haar leven lang leefde ze sober, maar altijd was het de zoete inval bij haar thuis. “Sloten koffie heeft ons moeder gezet. En ook snoepen heeft ze nooit afgeleerd”, vertellen haar kinderen.

Liske leeft al honderd jaar lang in Leopoldsburg. Met haar man Leon, die 24 jaar ouder was, woonde ze op Strooiendorp. Samen stichtten ze een kroostrijk gezin met zes kinderen. Hun dochtertje Marie-Claire overleed helaas op 3-jarige leeftijd aan een ziekte. “Moeder heeft gelukkig niet veel tegenslagen moeten verwerken in haar leven, maar de dood van haar dochtertje heeft haar wel getekend”, vertellen haar kinderen. “Ook enkele ernstige operaties kon ze met een positieve ingesteldheid overleven.”

Liskes man werkte als schilder en behanger en kluste in het weekend bij als kapper. “Vader was de enige kostwinner in huis en heeft ook na zijn pensionering nog lang bijgeklust”, zeggen de kinderen. “Grote weelde was er niet, maar dat nam niet weg dat het thuis altijd een zoete inval was. Sloten koffie heeft ons moeder gezet. En meestal kwam er ook zoetigheid op tafel, want het snoepen heeft ze nooit afgeleerd.”

Paterij

Toen het gezin op Strooiendorp woonde, was de befaamde pater Asteer, die destijds de parochie stichtte, de centrale parochiefiguur. Ook Liske had veel ontzag voor deze goedlachse pater die vanuit zijn bescheiden ‘paterij’ het parochiaal leven stuurde. Liske kookte voor hem en poetste de kamer. Toen later de kleinkinderen en de achterkleinkinderen kwamen aanbellen, was het ook altijd feest in huis. Door slechtziendheid moest Liske twaalf jaar geleden noodgedwongen verhuizen naar het woonzorgcentrum, waar ze zich ondertussen met haar aanstekelijk optimisme thuis voelt.

Liske Maes

Geboren op:10 april 1923

Echtgenoot: Leon Naegels († 1992)

Kinderen: Willy (74), Thony (70), Marcel (67), Viviane (64), Erwin (57) en Marie-Claire (†)

Kleinkinderen: Raf, Kim, Ine, Eefje, Joeri, Caroline, Ilse, Femke, Jonge, Victoria, Bart en Raf

Achterkleinkinderen: 14