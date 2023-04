Mathieu Bex uit Hamont krijgt achtste dan in jiu-jitsu: “Dit voelt als een kroning”

Hamont-Achel

De Hamontse jiu-jitsuclub Tai Sabaki vierde tijdens het paasweekend het 35-jarig bestaan met een internationale stage. Maar de grootste eer viel oprichter Mathieu Bex (62) te beurt. De Hamontenaar werd benoemd als achtste dan jiu-jitsu wat een unicum is en waarmee hij toetreedt tot de hoogste dangraden van België. Het is de examencomissie en het trainerskorps van de Federatie Fukugo Kyoto die dit heeft besloten. “Een enorme eer die hem als erkend leraar in Japan, toekomt voor het 34 jaar dragen van een zwarte band en zijn jarenlange inzet als trainer. Mathieu volgde frequent stages in binnen- en buitenland. Hij kreeg in het bijzijn van de leden van zijn club het diploma overhandigd. “Dit gevoel is onbeschrijfelijk. Dit is de grootst mogelijke erkenning die voelt als een kroning”, reageerde Mathieu. gvb