Vier slachtoffers van instorting flatgebouw in Marseille geïdentificeerd: één man en drie vrouwen

De dienst die instaat voor de identificatie kon via DNA, haren en gebitselementen bepalen wie de slachtoffers zijn. Twee mensen worden nog steeds vermist.

In de nacht van zaterdag op zondag vond in een flatgebouw met vier verdiepingen in de Zuid-Franse havenstad Marseille een zware ontploffing plaats. Zondagavond kondigden de autoriteiten aan dat van de acht inwoners van het gebouw geen nieuws was, en dat zij mogelijk onder het puin lagen.