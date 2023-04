Koning Filip woont samen met zoon Gabriel lancering van satelliet naar Jupiter bij in Guyana

Koning Filip vliegt dinsdagochtend van Melsbroek naar Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Hij woont er donderdag, vanaf het ruimtevaartcentrum in Kourou, de lancering van de Ariane 5-raket bij, die een satelliet op weg zal zetten om Jupiter te verkennen. De vorst zal voor het eerst bij een officieel bezoek vergezeld worden door de negentienjarige prins Gabriel.

‘Juice’, acroniem voor ‘Jupiter Icy Moons Explorer’, is een missie van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA). Het zal het eerste ruimtetuig zijn dat in een baan komt rond een andere maan dan die van de aarde. Het onbemande ruimtevaartuig zou tegen midden 2031 bij Jupiter moeten aankomen, om er onder meer de atmosfeer, de magnetische omgeving en de ringen van de gasplaneet te onderzoeken. De missie, die parallel verloopt met een onderzoek van de NASA, wil nagaan in hoeverre Jupiter en zijn tientallen manen de noodzakelijke voorwaarden bieden voor het ontstaan en het bestaan van leven zoals wij dat kennen.

Veel aandacht gaat naar drie ijsmanen van Jupiter: Europa, Ganymedes en Callisto. Die manen bevatten onder hun ijskorst vermoedelijk oceanen met vloeibaar water, en Juice zal bijvoorbeeld nagaan of er ooit leven is ontstaan in die oceanen. De ruimtesonde zal tijdens de missie in totaal 35 keer langs een van die manen vliegen. Zo zal de missie wetenschappers meer te weten laten komen over de verst gelegen maan van Jupiter, Callisto, wat kan helpen om de geschiedenis van het hele zonnestelsel beter te begrijpen. Eind 2034 wordt Juice in een baan gebracht rond Ganymedes, de grootste maan van ons zonnestelsel. En aan het einde van de missie, in maart 2035, zal de sonde gecontroleerd neerstorten op die maan.

Op woensdag, de dag voor de lancering, zal de koning worden uitgenodigd om de ESA-site van Kourou te bezoeken, in het bijzonder het lanceerplatform en de Ariane 5-lanceerraket. De vorst is gepassioneerd door ruimtevaart en woonde in 1992 al het vertrek bij van Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte. In 2002 was koning Filip bij de terugkeer van de eerste ruimtereis van Frank De Winne en in 2009 bij zijn tweede vertrek. De koning ontving vorig jaar Josef Aschbacher, algemeen directeur van de ESA, en Raphaël Liégeois, de nieuwe Belgische astronaut.

In het gezelschap van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine, zal de koning ook met Belgische medewerkers van ESA en vertegenwoordigers van bedrijven betrokken bij het Juice-project kunnen praten. Onder meer het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA), de Koninklijke Sterrenwacht van België en het Ruimtecentrum van de Universiteit van Luik werkten eraan mee.

De lancering staat gepland op donderdag om 09.15 uur lokale tijd (14.15 uur Belgische tijd). Het zal de laatste missie zijn van de Ariane 5. De opvolger wordt eind 2023 ingehuldigd. Bij ongunstige omstandigheden, wordt de hele opratie uitgesteld en opnieuw gepland. Météo France voorspelt momenteel onweer voor donderdagochtend. De koning blijft eventueel 24 uur extra in Guyana, maar niet langer.

België is, met 305 miljoen euro over de periode 2023-2027, de vijfde financier van de ESA.