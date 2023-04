Kinderen mogen paaseitjes rapen bij Chiro in Voeren

Voeren

Op paasmaandag organiseerde de Chiro van Voeren een leuke activiteit aan Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren. Chirokinderen, broertjes en zusjes waren allemaal welkom om deel te nemen aan de spelletjes. Zelfs de ouders mochten meedoen. Alle deelnemers mochten trouwens een mandje of een zakje meebrengen om mee te doen met de paaseierenraap op de weide van het jeugdheem. Voor deze gebeurtenis was er geen traditionele paashaas aanwezig maar wel een speciale ‘paashaai’ met leider Jef in de hoofdrol. De kinderen van de ribbles, de speelclub en ook de iets oudere kinderen vonden honderden kleurrijke eitjes die na afloop door de leiding verzameld werden om ze vervolgens eerlijk te verdelen onder alle aanwezige kinderen. nm