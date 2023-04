Red Lion Vincent Vanasch is er nu nog niet klaar voor, maar denkt wel na over pensioen: “Dat WK zou mooi slotakkoord zijn”

Olympisch goud wil hij graag nog eens winnen. Maar twee jaar later zou het wereldkampioenschap in eigen land wel eens het laatste kunstje van Vincent Vanasch kunnen zijn. Dat verklaarde hij maandag in het Nederlandse Amstelveen in de marge van de finale van de Euro Hockey League.

Vanasch, die in 2017, 2018 en 2019 tot beste hockeydoelman ter wereld werd uitgeroepen, is dan 38 jaar. “Ik denk nu nog niet aan stoppen. Maar dat WK in België en Nederland is toch mogelijk een mooi slotakkoord”, gaf hij aan.

Vanasch verloor maandag met Rot-Weiss Keulen de finale van de Euro Hockey League van het Nederlandse Bloemendaal. Achteraf was de Red Lion niet te teleurgesteld. “Bloemendaal was een tikje beter”, stelde hij vast. “Mijn toekomst tot de Spelen ligt in Keulen, waar ik nu drie jaar hockey. Waar ik daarna speel, weet ik nog niet.”

Dat hij na de Spelen in Parijs verder gaat, daar twijfelt hij niet aan. “Ik heb het idee dat ik nog steeds op topniveau presteer. Metingen tonen aan dat mijn reactievermogen nog hetzelfde is als een aantal jaren geleden.”

© BELGA

Dat hij de laatste vier jaar door de Internationale Hockeyfederatie (FIH) niet meer werd onderscheiden als beste keeper, zag hij niet als een teken van verminderde kwaliteit. Vanasch speelde overal. In eigen land bij White Star, Pinouin, Leuven en Waterloo Ducks en in Nederland bij het toenmalige Oranje Zwart. En het Duitse Rot-Weiss zal waarschijnlijk niet zijn laatste station zijn.

In de neergutsende regen in Amstelveen bedacht hij dat er ook een ander leven is dan met zware hockeyspullen door de wereld te sleuren. Want Vanasch is als familieman vader van twee jonge kinderen. “Of die gaan hockeyen mogen ze zelf beslissen. Sport of muziek, ze moeten hun hartstocht volgen. Dat doe ik nog steeds met hockey.”