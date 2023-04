Genk start infocampagne na PFAS-vaststellingen op voormalige brandweersite

De stad Genk gaat de inwoners in de buurt van de voormalige brandweerkazerne op de Oude Markt informeren en adviseren nadat er op de site verhoogde PFAS-waarden zijn vastgesteld. “We kennen de precieze grootte van het probleem nog niet, maar wij nemen geen risico’s met betrekking tot de gezondheid van de Genkenaren. Daarom adviseren we alvast enkele maatregelen in afwachting van diepgaand onderzoek”, verklaart burgemeester Wim Dries (CD&V).

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde onlangs een verkennend bodemonderzoek uit naar de aanwezigheid van PFAS op de voormalige brandweerkazerne. Op twee van de acht meetpunten werden verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en/of het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om een aantal ‘no regret’-maatregelen te nemen in een gebied rond die site. OVAM gaat de bodem verder onderzoeken om de ernst en de precieze omvang van de verontreiniging te kennen.

“In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, laat Jan Verheyen (OVAM) weten. “Vermits er in dit dossier geen saneringsplichtige is, zal OVAM dit onderzoek zelf uitvoeren.”

De oude brandweerkazerne bevindt zich in het centrum van Genk, in een gebied dat verhard is en waar heel wat appartementen aanwezig zijn. Hierdoor is de blootstelling voor omwonenden en het risico op blootstelling aan PFAS vanuit de bodem en het grondwater beperkt. Toch zullen alle omwonenden geïnformeerd worden over de regels met betrekking tot het gebruik van grondwater, het telen van groenten en fruit uit eigen tuin of bijvoorbeeld eieren van eigen kippen.

In Genk zijn momenteel nog drie verkennende bodemonderzoeken aan de gang op het industrieterrein Genk-Zuid. Daarnaast werd al een verkennend bodemonderzoek op de site van het PLOT afgerond. Hier is het beschrijvend bodemonderzoek in opmaak.