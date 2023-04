Dertig deelnemers tonen kunstjes in eerste competitie parkour in Hasselt

In het paasweekend hebben een 30-tal atleten deelgenomen aan de allereerste competitie in de discipline parkour die in de Limburgse hoofdstad werd georganiseerd.

“Parkour of free running is een discipline waarbij de deelnemers, de traceurs, al klimmend en springend hindernissen zoals muurtjes, trappen en trapleuningen zo vloeiend en snel mogelijk proberen te overwinnen”, legt initiatiefnemer Cédric Broux uit. “Ik ben zelf trainer bij turnkring Sta Paraat, maar af en toe waag ik me aan Parkour. Vandaag gaan enkele leden van Sta Paraat aan de slag, maar ook heel wat ervaren ‘traceurs’ uit heel België. Er is zelfs een Braziliaanse en een Litouwer komen opdagen. We tonen onze kunsten op drie plekken: op Quartier Bleu, op het Vrijwilligersplein en op de Health campus van de PXL. Daar zijn de uitdagingen het grootst.”

“Voor mij is dit volle bak genieten”, zegt Hasselaar Cedric Meyers. “Ik heb zelf geturnd, maar op mijn 18de heb ik parkour ontdekt en dat is nog leuker. Turnen is nogal strikt, bij Parkour zijn de bewegingsvrijheid en de creativiteit veel groter.” (raru)

