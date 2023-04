Honderden plantenliefhebbers ruilen plantjes in tuin van pastorij in Godsheide

Wie zijn tuin of woning wilde opfleuren met nieuwe plantjes, kon op paasmaandag terecht in de tuin van de oude pastorij in Godsheide. Tijdens de plantenruildag van Ferm konden liefhebbers er plantjes ruilen aan maar liefst 20 kraampjes.

Honderden plantenliefhebbers zakten af naar Godsheide voor de plantenruildag. Aan een 20-tal kraampjes konden zij dan aan ruilhandel doen. Het evenement vindt sinds vorig jaar niet meer plaats op de parking voor het ontmoetingscentrum, maar in de tuin van de oude pastorij. Dat zorgde voor een fijne sfeer.

“Enkele jaren geleden kwam er een einde aan de traditionele plantenruildag op paasmaandag, die al zo’n 20 jaar georganiseerd werd door de Tuinvrienden”, vertelt Mieke Bunkens van Ferm. “Dat vonden we erg jammer. Daarom hebben wij vorig jaar samen met de Unie Godsheide de draad weer opgepikt. We hebben het concept ook herdacht. Zo gaat de ruildag nu niet meer ’s morgens door, maar in de namiddag. Verder staat er ook een springkasteel voor de kinderen en kunnen bezoekers genieten van een drankje. Zo willen we voor meer beleving zorgen. En de grote opkomst bewijst dat we daar in geslaagd zijn.” (raru)