Gezellige drukte op jaarlijkse vlooien- en boekenmarkt in Bree

Bree

Op de jaarlijkse vlooien- en boekenmarkt in Bree mochten de leden van de Erfgoedraad uiteraard niet ontbreken. In een goedgevulde stand voor het oudste stadhuis van Bree presenteerden ze hun koopwaar. “Hier vind je allerhande boeken over heem- en geschiedkundige onderwerpen”, vertellen Jo Corstjens, Freddy Jacobs en André Spelmans. “Het was trouwens de hele dag door gezellig druk in de straten van het centrum. Deze traditie moeten de mensen van Toerisme Bree zeker in ere houden.” (pabr)