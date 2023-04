IJslandse paarden duiken plots op tussen de bloesems

Nieuwerkerken

Een bijzonder beeld in Kozen en Wijer: vijftien IJslandse paarden en ruiters die hun opwachting maakten tussen de bloesems. Zoals de naam al laat vermoeden, stammen deze ‘IJslanders’ oorspronkelijk uit IJsland. Het zijn opvallende paarden, wat kleiner dan gewone paarden, en vaak met opvallende kleuren. En ook in België zijn er blijkbaar heel wat liefhebbers van dit ras. “Met onze werkgroep Recrea van het Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden organiseren we maandelijks een rit in een andere provincie” zo vertelt Jacques Philippaerts. “In april is dat traditioneel een bloesemrit in het mooie Haspengouw. Dit jaar viel de keuze op Nieuwerkerken en haar deelgemeenten. We vertrokken met een groep van 15 deelnemers in Kozen. Daar hielden we halt voor een middagstop aan de pas geopende Tapastorie zomerbar. Van daaruit trokken we naar kinderboerderij Snoetjes en Toetjes in Wijer, waar we genoten van een ijsje. En vervolgens ging het opnieuw richting Kozen.” In totaal maakten het gezelschap een bloesemrit van 24 km. “Het was een heel geslaagd initiatief, zeker voor herhaling vatbaar!” zo besluit Jacques Philippaerts. len