Na twaalf (!) operaties en anderhalf jaar niet koersen start Alvaro Hodeg vandaag aan z’n tweede carrière: “Ik voel me een junior”

De intussen 26-jarige Hodeg werd op training in zijn thuisland geschept door een auto en moest verschillende operaties aan enkel en pols ondergaan. Hij liep nadien een bijkomende infectie op en kon zelfs even niet meer zelfstandig eten. Zijn carrière leek ernstig in het gedrang.

Hodeg had in het najaar van 2021 zijn contract bij Deceuninck-Quick Step niet verlengd en een overeenkomst voor 2022 en 2023 ondertekend bij UAE Team Emirates. Vorig jaar reed hij geen enkele wedstrijd voor het team uit de Emiraten. Pas dinsdag kan hij zijn debuut vieren.

© GMAX AGENCY

Hij krijgt in Sicilië het gezelschap van de Nieuw-Zeelanders George Bennett en Finn Fisher-Black, de Duitser Felix Gros, de Portugees Ivo Oliveira, de Pool Rafael Majka en de Italiaan Diego Ulissi bij UAE Team Emirates.

“Je kunt bergen verzetten als je gelooft. Laat iemand je nooit vertellen dat je iets niet kunt’, zei Hodeg op zijn sociale media. “Ik voel me als een junior die gaat beginnen aan zijn carrière, met veel meer hoop en verlangen dan ooit. Op Sicilië koers ik eindelijk voor het team dat mij al die tijd heeft gesteund. Bedankt UAE Team Emirates, dit is pas het begin.”

“Ik lag in een ziekenhuisbed, niet wetende of ik weer zou kunnen lopen”, zei de Colombiaan eind vorig jaar nog. “Een jaar later loop ik niet alleen, maar maak ik onderdeel uit van het beste team van de wereld. Na twaalf operaties en vijf maanden in een rolstoel kan ik alleen maar zeggen dat je altijd moet blijven geloven. Stop nooit met vechten.”