Pommelien Thijs en Coely worden coaches in ‘The voice kids’

VTM is in volle voorbereiding van het nieuwe seizoen van The voice kids. Daarin treden twee nieuwe coaches aan: Pommelien Thijs en Coely. Zij krijgen elk een draaistoel naast die van Laura Tesoro en Metejoor.

Pommelien Thijs is overbekend dankzij haar rol in de muzikale tv-serie ‘#LikeMe’. Daarnaast bouwde ze een zeer succesvolle solocarrière uit, wat haar dit jaar tot een van de slokops van de MIA’s maakte. In juni brengt Pommelien haar eerste album uit.

Over haar coach-opdracht in ‘The voice kids’ zegt ze: “De afgelopen jaren was ik telkens onder de indruk van alle fantastische stemmen die uit The voice kids zijn gekomen. België telt veel kinderen die keihard willen werken om hun droom te verwezenlijken. Als kind heb ik zelf enorm genoten van het zingen en spelen op professioneel niveau. Ik ga op zoek naar unieke stemmen, maar minstens even belangrijk is een goede drive en de wil om hard te werken.”

De Antwerpse Coely zorgt voor een nieuwe wind in ‘The voice kids’, zeggen de programmamakers. Coely scoorde al populaire hits met Celebrate en Don’t Care. Zopas nog bracht ze haar nieuwe album Alive uit en werd ze gevraagd om het voorprogramma te spelen van onder andere Kendrick Lamar en Kanye West.

Over haar rol als coach in ‘The voice kids’ zegt Coely: “Er is zoveel talent in België en ‘The voice kids’ geeft hen een podium om op te shinen. The next gen is hongerig en dat is exciting om te zien. Ik ben net als hen zelf jong begonnen en heb altijd muziek geademd. Ik heb het geluk dat ik omringd ben door een sterk en supportive team dat me bijstaat en pusht om het beste uit mezelf te halen. Die ervaringen wil ik in ‘The voice kids’ doorgeven aan een nieuwe generatie.”

Inschrijven voor ‘The voice kids’ kan nog steeds via vtm.be. Wanneer het nieuwe seizoen bij VTM te zien zal zijn wordt later bekendgemaakt.