Planckendael verwelkomt voor derde jaar op rij kleine moormaki: “Belangrijk voor deze bedreigde diersoort”

Er is heuglijk babynieuws uit ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen). Voor het derde jaar op rij werd er een moormaki geboren. De soort, die leeft op Madagaskar, is bedreigd en de geboorte is dan ook goed nieuws voor het kweekprogramma. Via Instagram kunnen bezoekers meestemmen over de naam voor het kleintje.

In 2021 werden moeder Kimmie en vader Oreo voor het eerst ouders. De geboorte van Wifi was toen extra bijzonder want het was de allereerste kleine moormaki die in Planckendael geboren werd. Vorig jaar kwam er met Xhuna nog een tweede jong bij en ook dit jaar verwelkomen de moormaki’s een nieuwe telg. Het is dus al het derde jaar op rij dat er babynieuws te rapen valt bij de moormaki’s, die samenleven met de ringstaartmaki’s in een doorloopverblijf in Planckendael.

“Het jong is op dit moment nog grijszwart, een perfecte camouflagekleur”, zegt verzorgster Elke. “Maar de kleur kan tot enkele weken na de geboorte nog veranderen. Wordt het zwart, dan is het een mannetje. Gaat de kleur eerder in de koperkleurige richting en komen er witte pluimpjes aan de oren, dan is het een vrouwtje. Net als bij alle andere dieren die dit jaar geboren worden, gaan we voor de moormaki op zoek naar een naam die begint met de letter Y. Je kan meestemmen via Instagram Stories voor Yoefi of Yoki voor een mannetje en Yuna of Yucca voor een vrouwtje.”

Het kleintje grijpt zich nog goed vast aan moeder Kimmie. — © Zoo Planckendael / Jonas Verhulst

Reservepopulatie

Dat Planckendael al voor het derde jaar op rij een kleine moormaki of zwarte lemuur mag verwelkomen is erg goed nieuws voor het kweekprogramma. “De dieren komen enkel voor op het Afrikaanse eiland Madagaskar, waar ze te maken krijgen met houtkap in hun habitat, stroperij en illegale handel”, klinkt het bij het dierenpark. “Met deze geboorte dragen we ons steentje bij tot het in stand houden van een reservepopulatie van deze bedreigde diersoort.”