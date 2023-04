Forfait breekt hem zuur op: David Goffin zakt veertig (!) plaatsen op nieuwe wereldranglijst

Goffin verloor de 250 punten die hij vorig jaar in deze periode behaalde met zijn eindwinst op het ATP 250-toernooi in het Marokkaanse Marrakech. De Luikenaar ging er maandag ook meteen in de eerste ronde uit van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo.

In de top tien van de ATP-ranking waren er twee verschuivingen. De Noor Casper Ruud won na zijn toernooiwinst in Estoril een plaats en is nu vierde. De Italiaan Jannik Sinner, vijftien dagen geleden finalist in Miami, klom van negen naar acht, zijn beste klassement ooit.

De top drie bleef onveranderd. De Serviër Novak Djokovic kwam vorige week terug op een en behield de leiding voor de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Griek Stefanos Tsitsipas.

Aan Belgische zijde won Zizou Bergs twee plaatsjes. Hij is nu 165e. Joris De Loore (ATP 187, +1) en Kimmer Coppejans (ATP 189, +7) boekten ook lichte winst.

© AP

ATP-ranking op 10 april (tussen haakjes de ranking op 3 april):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 7160 punten

2. (2) Carlos Alcaraz (Spa) 6780

3. (3) Stefanos Tsitsipas (Gri) 5770

4. (5) Casper Ruud (Noo) 5255

5. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5150

6. (6) Andrey Rublev (Rus) 3470

7. (7) Félix Auger-Aliassime (Can) 3450

8. (9) Jannik Sinner (Ita) 3345

9. (8) Holger Rune (Den) 3335

10. (10) Taylor Fritz (VSt) 3065

11. (15) Frances Tiafoe (VSt) 2870

12. (11) Karen Khachanov (Rus) 2855

13. (12) Hubert Hurkacz (Pol) 2750

14. (13) Cameron Norrie (GBr) 2735

15. (14) Rafael Nadal (Spa) 2715

16. (16) Alexander Zverev (Dui) 2410

17. (17) Pablo Carreno Busta (Spa) 2185

18. (18) Tommy Paul (VSt) 2070

19. (19) Alex de Minaur (Aus) 2050

20. (20) Borna Coric (Kro) 1890

...

85. (45) David Goffin 675

165. (167) Zizou Bergs 365

187. (188) Joris De Loore 308

189. (196) Kimmer Coppejans 307

214. (212) Michael Geerts 270

222. (222) Gauthier Onclin 257

248. (249) Raphael Collignon 225

529. (532) Simon Beaupain 68

577. (618) Tibo Colson 57

704. (709) Gilles Arnaud Bailly 35