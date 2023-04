Kim Mestdagh leidt Schio met topprestatie naar Italiaanse halve finale play-offs

Kim Mestdagh heeft zich met Schio geplaatst voor de halve finale van de Italiaanse play-offs (Serie A1). De derde en beslissende wedstrijd van de kwartfinale (best of three) bracht tegen Campobasso een 87-63 overwinning. Kim Mestdagh leidde Schio met een double-double (11 punten, 10 rebounds) mee naar de winst.

In de halve finale wacht waarschijnlijk een clash met landgenote Antonia Delaere en Venetië. Venetië won (69-52) het eerste duel van Ragusa en kan zich vanavond met een sweep kwalificeren. Bij verlies mogen Delaere en co. het in eigen midden proberen af te maken. Schio is de uittredende kampioen en won dit seizoen al de Coppa Italia. (cpm)