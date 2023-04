Pijnlijk tot in het kwadraat: topdarter Mario Vandenbogaerde misrekent zich volledig, mist herkansing en verliest

Die laatste kwam via uitworpen van 142 en 112 aan een gemiddelde van 90,90 kwam. ‘Super Mario’ deed met 90,43 maar een fractie minder goed, maar kwam met 33,3 procent niet aan het checkout percentage van Warner (42,9 %).

Onderweg zorgde de ervaren Vandenbogaerde ook voor een pijnlijk moment. Hij leek in leg zes (bij een 2-3 achterstand) 121 van het bord te gaan gooien, maar misrekende zich. Hij moest dubbel 8 uitgooien, maar raakte dubbel 18. Tot zijn eigen verbazing had hij zich dus kapot gegooid. Vandenbogaerde gooide vervolgens ei zo na 121 opnieuw van het bord, maar miste net op de bullseye. Waarna Warner er 2-4 van maakte door 112 te finishen. Auwtch.

Dobey te sterk voor Van den Bergh

Dimitri Van den Bergh (PDC 9) slaagde er zondag niet in zich te plaatsen voor de derde ronde. De 28-jarige Antwerpenaar moest met 6-2 het onderspit delven voor Chris Dobey (PDC 21).

Dankzij onder meer uitworpen van 142 en 121 kwam Dobey, een van de tegenstanders van Van den Bergh in de Premier League, aan een gemiddelde van 96,55. Van den Bergh deed daar met 95,17 punten niet veel voor onder, maar benutte slechts twee van negen kansen op een uitworp.

De eindzege in München was voor wereldkampioen Michael Smith (PDC 1). De Engelsman was in de finale met 8-5 te sterk voor Nathan Aspinall (PDC 10).