“Mijn kleinzonen moeten hun plicht doen”: koningin Elizabeth wilde dat Harry én William naar Afghanistan gingen, maar kroonprins mocht niet

De Britse koningin Elizabeth gaf destijds haar toestemming om haar beide kleinzonen William en Harry als militairen naar Afghanistan te sturen, maar na een veiligheidsanalyse werd beslist dat het risico voor de Britse kroonprins te groot was. Dat zegt generaal Mike Jackson, het voormalige hoofd van het Britse leger, in een documentaire voor de televisiezender ITV.

“Ik zal de regel over geheimhouding van audiënties met de koningin voor één keer breken”, aldus Jackson. “De koningin zei: ‘Mijn kleinzoons have taken my shilling(een ouderwetse uitdrukking voor ‘in het leger gaan’, red.), ze moeten hun plicht doen’ – en dat was dat.”

Volgens de documentaire was koningin Elizabeth goed op de hoogte van de mogelijke risico’s die haar kleinzonen zouden lopen in Afghanistan. “Natuurlijk heeft zij toegang tot alle informatie”, aldus sir John Scarlett, de toenmalige directeur van de inlichtingendienst MI6: “En William wilde graag gaan.”

“Maar finaal werd beslist dat het risico voor William, als toekomstige troonopvolger, te groot was”, zegt Jackson. “Maar voor zijn jongere broer was het risico aanvaardbaar.” Prins Harry diende tweemaal in Afghanistan, in 2007 en 2008, en nogmaals in 2012 en 2013. Prins William was een officier in de Household Cavalry, en werd later reddingspiloot bij de Britse luchtmacht.