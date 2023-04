Michel Vlap doorbreekt eindelijk zijn ‘vloek’ bij Twente en kan niet op van blijdschap: “Zo lekker dat ie er in gaat, heerlijk man”

Het deed denken aan Vlaps periode in het Lotto Park. In de zomer van 2019 trok Anderlecht Vlap aan voor acht miljoen euro – een stevige som –, maar de van Heerenveen overgekomen nummer tien kon de verwachtingen nooit helemaal inlossen. Het woog op Vlap, die zich veel van zijn eerste buitenlandse avontuur had voorgesteld. Anderlecht verhuurde de speler uiteindelijk aan het Duitse Arminia Bielefeld en FC Twente, die laatste club kocht hem uiteindelijk ook voor twee miljoen euro.

Veel goals kreeg het nog niet in ruil. Wilde Vlap 365 dagen zonder competitiedoelpunten vermijden, moest hij scoren tegen Cambuur en/of Utrecht. In het voorbije Paasweekend was het dan eindelijk raak. Vlap scoorde het tweede doelpunt in een 4-0 zege tegen Cambuur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het is de afgelopen weken behoorlijk veel over mij gegaan”, lachte de Nederlander na afloop bij ESPN NL. “Het is weg en als voetballer is het gewoon ontzettend frustrerend. Dan moet je gewoon doorgaan en knokken. Dat is wat ik gedaan heb, op een prachtige voetbalnamiddag. Het zonnetje scheen, de lucht was blauw. Alle mooiweervoetballers kwamen tevoorschijn, ik ook blijkbaar.”

“Ik denk dat de mensen op de tribunes ook erg blij waren. Het toont ook wel hoe de mensen hier meeleven. Als ik naar de stad ging, was het overal: Hij komt eraan, hoor”, aldus Vlap bij de NOS. “Ga er maar meer om, weet je… Je wordt er wel elke keer aan herinnerd. Gewoon zo lekker dat ie er dan vanmiddag in gaat. Heerlijk man.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen