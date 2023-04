De voorlopige deelnemerslijst van de Amstel Gold Race 2023: daar is Tadej Pogacar weer

Op zondag 16 april staat de enige Nederlandse klassieker op het programma: de Amstel Gold Race. Vanaf nu zijn de klimmers aan zet, en dus kan Tadej Pogacar niet achterblijven. De Sloveen keert terug in competitie na zijn demonstratie in de Ronde van Vlaanderen, maar deze keer moet hij niet afrekenen met Wout van Aert of Mathieu van der Poel, die na Parijs-Roubaix een deugddoende pauze inlasten. Maar geen nood: er komt nog genoeg schoon volk aan de start in Maastricht: