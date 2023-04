Het einde nadert voor Stan Van Samang in ‘Thuis’

Het was voor veel ‘Thuis’-kijkers vrijdagavond even schrikken toen Chris plots terug opdook in de verhaallijn. Niet als de drugsdealer, zoals vlak voor zijn verdwijning uit de serie. Maar nu als Sieg. Hij is tuinman in het zorgcentrum waar de dementerende moeder van Harry in de dagopvang zit.

Harry en Chris waren ooit dikke vrienden die samen een succesvolle dancing runden. Maar Chris liet zich daarnaast ook met drugszaken in en de vriendschap ging kapot.

LEES OOK. Stan Van Samang: “Blikken van mensen zullen voor de rest van mijn leven anders aanvoelen”

Chris vluchtte naar Thailand waar hij in een ongeval om het leven kwam. Maar daar hechtte Harry nooit veel geloof aan. Hij bleef ervan overtuigd dat Chris wel nog in leven was en schafte zich zelfs een pistool aan, uit veiligheid. Ook al zei zijn omgeving dat hij paranoïde was.

Nu krijgt hij zijn gelijk: Chris is terug. De scenarioschrijvers verklapten aan Dag Allemaal dat die terugkeer tot de exit van Harry en dus Stan van Samang leidt, na 2,5 jaar.