Europees Raadsvoorzitter Charles Michel onder vuur voor “buitensporige reisonkosten”

Volgens de Franse krant zijn de reisonkosten van Michel “ontploft”. Het totale budget van de Europese Raadsvoorzitter – dat dezer dagen voorgelegd wordt aan het Europees Parlement – wordt voor 2024 begroot op 2,6 miljoen euro, een stijging met 27,5 procent ten opzichte van 2023. Enkel de reisonkosten van de Belgische ex-premier en zijn entourage (onder andere kabinetsleden en veiligheidsdiensten) maken daarvan al 1,985 miljoen euro uit.

Dat is meer dan een derde meer dan in 2023, en maar liefst bijna vier keer meer dan wat zijn voorgangers Donald Tusk en Herman Van Rompuy besteedden. Volgens Le Monde is die enorme kostenstijging onder andere het gevolg van het feit dat Michel veel vaker per privévliegtuig reist, ook voor korte reizen.

“Gevolg van oorlog in Oekraïne”

Michel ontkent bij monde van zijn woordvoerder in Le Monde “elke overdadige uitgave”, en zegt dat de regels “op een transparante manier” gevolgd worden. Er wordt als verklaring ook gewezen op de “intense internationale activiteit” van Michel “als gevolg van de oorlog in Oekraïne”, en het feit dat de EU – in tegenstelling tot lidstaten – niet beschikt over eigen vliegtuigen.

De woordvoerder wijst er verder op dat het slechts gaat om een schatting, en dat 2024 een verkiezingsjaar wordt, waardoor Michel minder zou moeten reizen en de kosten dus gedrukt zouden moeten worden.

Volgens Le Monde zullen de uitgaven van Michel waarschijnlijk besproken worden in het Europees Parlement, waar de socialistische en groene fracties om “opheldering” zullen vragen.