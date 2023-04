“Betaal spuit tegen hooikoorts terug”: alleen zo raken we volgens experts verlost van allergie

Allergologen vragen een terugbetaling van immunotherapie tegen hooikoorts. Die behandeling is met een kostprijs van vijf jaar lang 70 tot 90 euro per maand erg duur. Ook Didier Ebo, diensthoofd immunologie en allergologie van het UZA, is voorstander. Het kabinet van bevoegd minister Frank Vandenbroucke reageert dat het de fabrikant zelf is die een aanvraag moet indienen bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen.

De meeste hooikoortspatiënten (patiënten die allergisch zijn voor boom- en graspollen) behelpen zich met antihistaminetabletten en neusspray. Maar die onderdrukken alleen de symptomen. Gelukkig is er ook immunotherapie: het via tabletten, druppeltjes of injecties toedienen van steeds hogere dosissen huisstofmijt, boom- of graspollen.

Immunotherapie is erg succesvol. Al na zes maanden nemen de symptomen af. Ook de ontwikkeling van andere allergieën en astma wordt afgeremd. En voor zware allergielijders worden de sterk afgeraden cortisonespuiten overbodig.

Alleen is zo’n immunotherapie niet meteen praktisch. Wie injecties neemt, moet eerst een reeks prikken laten plaatsen om vervolgens gedurende vijf jaar nog eens elke maand een spuitje te krijgen. De injecties kunnen worden gegeven in een ziekenhuis, bij de huisarts of door een verpleegkundige onder toezicht van een arts. Maar het blijft een gedoe. De patiënt moet ook dertig minuten nablijven in de wachtzaal.

Tabletten of druppels zijn dan makkelijker. Al is ook dat een traject van jaren. En dan is er de hoge kostprijs. Per maand betaal je voor immunotherapie makkelijk 70 tot 90 euro. Voor een behandeling van vijf jaar wordt dat 4.200 tot 5.400 euro. In tegenstelling tot in Duitsland en Nederland wordt de therapie in België niet ­terugbetaald en daar willen allergologen verandering in zien.

Geen aanvraag

Ook Didier Ebo, diensthoofd immunologie en allergologie van het UZA in Antwerpen. “Alleen als de indicatie goed gesteld is”, verduidelijkt de professor. “Patiënten hebben vaak verschillende allergieën tegelijk. Boompollen zijn niet hetzelfde als graspollen. Als de persoon meer allergisch is voor graspollen en een behandeling wordt opgestart voor boompollen, dan werkt het niet. We moeten vermijden dat er een wildgroei aan therapieën wordt opgestart.”

Op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn ze op de hoogte van de vraag. “Het is de fabrikant zelf die een aanvraag moet indienen bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen”, klinkt het. “Bij weten van het kabinet is dat sinds oktober 2020 nog niet gebeurd.”

Derde van de Belgen

Vandaag heeft zeker 30% van de Belgen hooikoorts of ‘allergische rinitis’, want met hooi of koorts heeft de reactie niks te maken. “Bij 20- tot 40-jarigen is het bijna 40%”, zegt Philippe Gevaert, professor gespecialiseerd in allergologie (UGent).

Opvallend: voor de Tweede Wereldoorlog was amper 5% patiënt. “Door een sterk toegenomen hygiëne en een ver­stedelijkte omgeving loopt er in onze jeugd iets fout bij de training van ons immuunsysteem”, zegt Gevaert. “Kinderen die in een kraaknette kamer opgroeien, hebben veel meer last van allergieën dan kinderen die tussen dieren, grassen en het boerderijstof groot worden.”