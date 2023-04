Katja Retsin: “Ja alles begint wat te hangen, maar ik zal me nooit aan plastische chirurgie wagen”

Later deze maand speelt Katja Retsin (51) mee in de theaterkomedie Calender girls. Retsin is 51. Alles begint te hangen, zegt ze maar toch zal ze zich nooit aan plastische chirurgie wagen. In Story licht ze deze week de reden toe.

Katja Retsin heeft zichzelf helemaal omgeschoold. Letterlijk. De presentatrice behaalde zopas haar diploma aan de Nederlandse Acteursschool. Ze is trots. “Het is een bevestiging dat ik nu een volwaardige actrice ben.” Meteen kan ze haar opgedane kennis in praktijk omzetten in de komedie Calender girls, over een groep niet meer zo jonge dames die een naaktkalender uitbrengen voor de zieke echtgenoot van een van hen.

Het theaterstuk flirt een beetje met naakt. Katja Retsin spreekt openlijk over haar lichaam: “Je wórdt ouder, dat is nu eenmaal zo. Ik kan niet zeggen dat ik met de jaren zelfverzekerder word over mijn lichaam. Het begint ook allemaal wat te hangen (lacht). Als ik foto’s van tien jaar geleden zie, vind ik dat heel confronterend. Aan plastische chirurgie zal ik me echter nooit wagen. Ik heb een heilige schrik van spuiten en operaties. De wereld moet mij maar aanvaarden zoals ik ben. Ik zit nu ook in de menopauze en krijg daardoor opnieuw te maken met hormonale schommelingen en verschillende kwaaltjes. Dat vind ik lastig. Het voelt alsof ik opnieuw een puber ben. Dan durf ik weleens te zeggen tegen Jan: ‘Vrouwen worden toch echt benadeeld.’ Gelukkig geeft hij mij gelijk.”

In Story vertelt Katja Retsin nog dat het theaterstuk - dat deels gaat over kanker - dicht bij haar leefwereld ligt. Katja heeft twee goede vriendinnen die borstkanker hadden. En haar oma en schoonmoeder zijn aan de ziekte overleden.