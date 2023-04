Voorlopig geen treinen tussen Brussel-Zuid en Brussel-Noord door “brandgevaar” in Brussel-Centraal

Er rijden momenteel geen treinen tussen de stations Brussel-Zuid en Brussel-Noord omwille van “mogelijk brandgevaar” in Brussel-Centraal. Dat meldt de NMBS. Het station wordt ontruimd.

“Door tussenkomst van de hulpdiensten ter hoogte van Brussel-Centraal is er hinder tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid”, aldus de NMBS.️ “Er rijden op dit moment geen treinen tussen Brussel-Zuid en Brussel-Noord.️ Onbepaalde duur van de onderbreking.” En ook: “Vanwege mogelijk brandgevaar wordt Brussel-Centraal momenteel geëvacueerd.”

Het treinverkeer ligt stil sinds 6.55 uur. Oorzaak is rookontwikkeling in de spoortunnel. De rookontwikkeling situeert zich in koker 3, waar de sporen 5 en 6 liggen. Uit veiligheid en op vraag van de brandweer wordt de volledige tunnel versperd, aldus spoornetbeheerder Infrabel.

De Brusselse brandweer en Infrabel zijn ter plaatse. De oorzaak van de “lichte rookontwikkeling” is nog niet gevonden. Er staan geen treinen geblokkeerd in de tunnel. Het treinverkeer wordt opgehouden in de naburige stations. Het incident zal een grote impact hebben op de ochtendspits, aldus Infrabel.